Un veicolo elettrico? E-move.me è la risposta

La corsa all'elettrico si fa sempre più intensa. Ne sanno qualcosa le grandi case automobilistiche, le amministrazioni pubbliche, nonchè le aziende che dovranno fornire l'elettricità agli utenti finali. Ma c'è chi sta già guardando avanti, investendo in un nuovo modo di fare business, sicuro che questa sia la strada che la mobilità percorrerà nel prossimo futuro. Thierry Boch crea così E-move.me, primo brand di prodotti e servizi dedicati alla mobilità elettrica urbana. Un nuovo tipo di imprenditorialità che pensa in grande e si presenta al pubblico per fornire un servizio personalizzato a 360 gradi. Già sal sito web, è possibile visionare tutta la gamma di veicoli elettrici offerti, dall'ultima novità in fatto di bici elettriche, alla city car ideale per il traffico cittadino. Il progetto è però molto più ampio. E-move.me si presta infatti anche alla realizzazione di punti di ricarica dedicati ai veicoli elettrici presso l'abitazione o l'azienda, all'installazione di impianti che generano energia da fonti rinnovabili, alla consulenza per contratti di energia pulita. "Ciò che auspichiamo è che prima di tutto il cittadino passi alla mobilità elettrica perché i veicoli che gli offriamo sono veramente più interessanti e divertenti - afferma Boch - profondamente nuovi e diversi, perché la leva della responsabilità ambientale è forte, ma da sola non basta." È per questo che E-move.me offre un dialogo diretto con il cliente, è l'interlocutore ideale per chi vuole spostarsi verso la mobilità sostenibile. Insomma, non solo una "concessionaria" di veicoli elettrici, dove il rapporto si esaurisce dopo aver versato la somma pattuita, ma una sorta di agenzia che segue il cliente passo passo. Ripensando alla famosa frase del secolo scorso: "Il cavallo è qui per rimanere, l'automobile è solo una moda passeggera", detta dal presidente della banca Michigan Saving Banks all'avvocato di Henry Ford, si capisce come a volte ci siano persone che sanno vedere molto più avanti degli altri.