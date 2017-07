Cesaria Evora – Cesaria Evora and…

La più nota ambasciatrice di Capo Verde si rifà viva con "Cesaria Evora and...", un album che testimonia tutto l'affetto e la stima nei suoi confronti da parte di una parata di star internazionali che si uniscono a lei per rinfrescare alcune tra le sue canzoni più belle. Diciassette brani in cui duetta con altrettanti ospiti che non di rado si cimentano nella traduzione di loro pezzi: è il caso del nostro Adriano Celentano che se la deve vedere con la versione portoghese de Il ragazzo della Via Gluck, che per l'occasione diventa Quel Casinha, molto simile all'originale, ma con qualche licenza ritmica elaborata alla brasiliana. Cesaria sembra assolutamente a suo agio anche per la proposizione sotto tono che le si addice particolarmente. C'è poi Lura, giovane delfina dalla voce chiara e solare, una sorta di contraltare della grande maestra, capace però di continuare la tradizione senza disdegnare qualche innovazione, che pesca dal suo repertorio Moda Bô e la propone alla Evora in una versione che ricorda sia il samba che la coladeira. Ospiti imprevisti per la loro estrema diversità stilistica Goran Bregovic che rispolvera il suo Underground per regalare a Cesaria Ausencia che si avvale della traduzione di Teofilo Chantre, e Bonnie Raitt che fa da controcanto in Crepuscular Solidao e regala piccoli, dolcissimi scampoli di slide guitar. Ci sono ben quindici paesi rappresentati in questo lavoro grazie all'invito accettato con orgoglio dagli ospiti che danno un tocco di originalità ai pezzi interpretati. L'album apre con Sodade, suo cavallo di battaglia che canta con Bonga, artista angolano dalla voce rotta dal pathos e fortemente evocativa, perfetta per riportare a galla quel misto di speranza, nostalgia, dolore, sogno e felicità che caratterizza da sempre la morna, musica tradizionale di Capo Verde, sorellastra del fado di cui si nutre delle stesse emozioni. Continua poi con una splendida Marisa Monte che incanta nella sua interpretazione di E Doce Morrer No Mar, e con Salif Keita, come sempre emozionante nella sua intensa vocalità, che si esibisce in Yamore, scritto dallo stesso artista maliano; con Chuco Valdes (Negue), Kaya (Embarcaçao), Ismaël Lô (Africa Nossa) e altri ancora certamente non secondari. Giusto citare ancora la messico-peruviana Tania Libertad che dà una splendida versione della sua Historia De Un Amor, Caetano Veloso impegnato in un paio di pezzi, la brava Eleftheria Arvanitaki e Teofilo Chantre, autore preferito della Evora, che con Mae Pa Fidje riporta Cesaria alla sua più nota convenzionalità. Roberto Caselli