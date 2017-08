Cetacei: salvaguardia della Balena grigia

La Commissione Baleniera Internazionale (IWC) ieri ha votato all'unanimità per una risoluzione a favore della Balena grigia del Pacifico occidentale, della quale restano meno di 100 esemplari di cui solo 23 femmine in grado di riprodursi. La risoluzione, presentata da Gran Bretagna, Sudafrica, Belgio e Germania, invita tutti gli stati a difendere questa specie, e di contrastare le minacce che ancora incombono su questa specie, come progetti petroliferi che prevedono la costruzione di una piattaforma di perforazione e di un oleodotto sottomarino vicino all'isola di Sakhalin nell'Estremo Oriente russo. La Commissione ha, infatti, approvato un rapporto secondo il quale il progetto di Sakhalin è una minaccia per la popolazione occidentale di Balena grigia. Il Sottosegretario del Ministero delle Politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza, nel corso della riunione ha dichiarato che "I cetacei non solo costituiscono una risorsa comune, ma rappresentano un simbolo della conservazione dei mari: non a caso la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare consente ai Governi di adottare, proprio per i cetacei, misure di conservazione più restrittive che per le altre specie". "Non solo: la convenzione di Monaco del 1996 - ha sottolineato il Sottosegretario - ha condotto i Governi a trovare una linea comune di impegno per la salvaguardia di queste specie e ha riconosciuto i cetacei parte integrante degli ecosistemi marini". "La salvaguardia complessiva del nostro ecosistema richiede scelte responsabili e un sistema di norme serie e condivisibili. Proprio la pesca - ha aggiunto Scarpa - è una delle palestre in cui si stanno sperimentando nuove politiche per trovare un giusto equilibrio tra la conservazione delle risorse naturali e il loro uso economico". "Il prelievo delle risorse - continua Scarpa - va regolato non solo per ragioni etiche, ma anche perché senza regole e conoscenze le risorse si esauriscono e l'economia che su di esse è basata rischia di crollare". Tomaso Scotti