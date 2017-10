Che MITO le novit

Centinaia di artisti da tutto il mondo e 213 concerti per "far suonare" le città di Milano e Torino per quasi un mese intero, dal 3 al 24 settembre. Le iniziative sono davvero tante. A partire da MITO per la città, come ci spiega Francesca Colombo, Segretario generale del festival "Abbiamo deciso di animare le 2 città anche con iniziative al di fuori del cartellone: vuol dire ad esempio organizzare concerti nelle metropolitane, nei parchi, nelle stazioni ferroviarie per un totale di circa 150 eventi in più rispetto a quelli previsti." E poi si aggiunge MITO Educational, una serie di incontri pensati per insegnare alle persone a comprendere meglio la musica: in risposta ad un'esigenza del pubblico, una richiesta dello scorso anno. Ultima grande novità di questa terza edizione è MITO Ecologico, l'iniziativa di MITO per l'ambiente. Già nel 2008 il festival aveva aderito a Impatto Zero® di LifeGate, il progetto che calcola, riduce e compensa la CO2 in atmosfera contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. Quest'anno, l'organizzazione di MITO ha voluto fare un passo in più: oltre ad aver nuovamente aderito a Impatto Zero®, ha coinvolto anche gli utenti del web con un'iniziativa che si intitola Che MITO l'ambiente. Due gli interventi online: il primo è un gioco ecologico che terrà compagnia agli internauti per 8 settimane, durante i mesi di settembre e ottobre, concepito come un quiz stimolante e divertente che spiega le buone pratiche di tutti i giorni per risparmiare e inquinare meno. In regalo per i più virtuosi, 10 cofanetti contenenti una selezione di brani del festival. Il secondo è uno spazio sulla piattaforma di sharing di LifeGate, YouImpact. Si tratta di un profilo su cui MITO caricherà le immagini e i video del festival, che gli utenti potranno guardare e commentare. Non solo. Sarà anche proposto agli utenti un tema di discussione: raccontare attraverso i propri contributi - video, immagini e audio - come si può fare musica o fruire della musica rispettando il pianeta. Per ogni contributo caricato, sarà creato un metro quadro di foresta. Per saperne di più www.youimpact.it