Che si mangia oggi? Diossina e PCB

10 febbraio '03: mangimi animali prodotti in Germania in gennaio sono stati trovati contaminati da diossine. E oltre 100 tonnellate sono state esportate in Olanda. Lo ha dichiarato il ministero dell'agricoltura tedesco, che ha già provveduto ad informare le autorità olandesi. I mangimi, prodotti in Turingia, superavano di 15 volte i livelli consentiti di diossina. Finora, almeno 300 maiali, nutriti con questi mangimi, sono stati uccisi e i test hanno rivelato alti livelli di questo veleno, secondo il dipartimento dell'agricoltura della regione Turingia. 18 febbraio '03: Sono 1.000 le tonnellate di mangimi animali, quattro volte tanto ciò che si era ipotizzato, contaminate da diossine. Lo ha annunciato il ministero dell'agricoltura tedesco, in merito all'indagine su un grande produttore di mangimi che a causa di un processo di produzione difettoso ha immesso in circolazione prodotti contaminati con questo agente cancerogeno. I mangimi sono stati venduti in Olanda e in Germania, anche ad alcuni trasformatori che potrebbero già averli riutilizzati e miscelati con altri. Sta forse per delinearsi uno scenario simile a quello del '98-'99, quando i livelli di PCB trovati in uova e pollame (e si scoprì poi anche in prosciutti) del Belgio aveva causato un allarme europeo.

