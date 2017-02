Ricetta per cheesecake con ricotta e salsa di fragole

Ingredienti per la cheesecake con ricotta e salsa di fragole

Per la base

Per la salsa

Preparazione

Per il ripieno, unire la ricotta con lo zucchero e mescolare insieme allo sciroppo d’acero e all’estratto di vaniglia. Aggiungere infine l’amido. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Grattugiare la scorza di limone.

Oleare una tortiera apribile e foderare con carta forno.

Disporre la base di pasta con l’aiuto di un cucchiaio, aggiungere la farcita di ricotta e infornare per circa 10 minuti a 180°C. Far raffreddare.

Frullare insieme le fragole e lo sciroppo d’acero e spalmare sulla cheesecake prima di servire.