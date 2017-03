Chi pensa al tuo animale quando sei in vacanza

Chi ha un gatto sa che difficilmente potrà portarlo con sé, i felini amano la propria casa e mal sopportano gli spostamenti. Alcuni di loro reagiscono alle trasferte smettendo di mangiare per qualche giorno, oppure rimanendo immobili in un angolo della nuova sistemazione. Se abbiamo un cane, invece, le cose sono più semplici, ma non del tutto. È vero che inizia ad aumentare il numero di strutture turistiche pet friendly, in cui l'animale è il benvenuto. Sono ancora poche e concentrate nel Nord Italia le spiagge attrezzate per cani, ma se ci si organizza per tempo, è possibile approfittarne garantendosi così una vacanza serena.