“Chi ha visto la Mucca Carolina?” scomparse 1000 razze d’allevamento

In un secolo sono scomparse 1000 razze d'allevamento. Un terzo delle specie sopravvissute è a rischio. Sul mercato è complicato trovare carne di qualità. Che fare? Si deve entrare nei centri vendita che hanno adottato dei marchi di tutela. Innanzitutto le rivendite di bio-carne: si tratta di tagli garantiti da uno dei 10 organismi di controllo riconosciuti in Italia e provenienti da animali allevati come bio comanda: no alla chimica a partire dai foraggi sino ad arrivare a tutti gli altri passaggi della filiera. Poi ci sono i supermercati (Coop, Esselunga, GS, Panorama, Pam, solo per citarne alcuni) e le macellerie in cui si trovano carni certificate in base a marchi di tutela. E' chiaro che sono esclusi i foraggi animali, gli animali stanno al pascolo e della loro vita si conosce tutto (dalla nascita alla macellazione). Queste realtà hanno messo in piedi un sistema che verifica l'intera filiera: produzione, commercializzazione, etichettatura, informazioni complete all'acquirente. Ecco come riconoscerli: Apzoo. Carne bovina certificata che rappresenta il risultato del lavoro di oltre 10 anni dell'Unione regionale delle associazioni produttori zootecnici umbri. La certificazione è assicurata dal Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria. Circa 40 punti vendita. Numero verde 800-138220. Asprocarne. Consorzio di allevatori piemontesi riconosciuti dalla Regione già a partire dal 1986. Le macellerie che ne fanno parte non possono commercializzare bovini che non siano del Consorzio. Carni bovine documentate. Anno di nascita del Consorzio 1982, ne fanno parte gli allevatori di 39 province del nostro Paese. Il disciplinare di etichettatura facoltativa, riconosciuto dal ministero delle Politiche agricole, riconosce anche le informazioni comuni agli altri Consorzi. Bovinmarche. Anno di fondazione 1987. Oggi ne fanno parte ben 4.000 aziende delle Marche. Sistema di etichettatura e disciplinare approvato dal ministero delle Politiche agricole. 140 le macellerie associate. Certificazione a cura del Codex. Coalvi. Consorzio di tutela della razza piemontese, le carni commercializzate provengono da bovini nati solo il Italia. Etichettatura volontaria riconosciuta dal ministero delle Politiche agricole. Ente certificatore l'Istituto Nord ovest qualità. Consorzio produttori carne bovina pregiata. Conosciuto come "5R" è stato istituito nel 1982. Le razze sono Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica. Le macellerie possono immettere in commercio anche carni di origine differente, ma devono assicurare una completa separazione da quelle a Marchio. La certificazione è affidata al Parco Tecnologico Agroalimentare Umbro. Massimo Ilari