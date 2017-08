Trattamento delle malattie con droghe chimiche

La chimioterapia (trattamento delle malattie con droghe chimiche) così come è utilizzata attualmente, è molto recente. Nata all'inizio del secolo, la chimioterapia ha avuto un reale sviluppo negli ultimi 25-30 anni. La maggior parte dei medicamenti utilizzati non ha che qualche anno di utilizzo e sperimentazione. Da notare, inoltre, un certo spirito malsano, per cui viene cambiata regolarmente la farmacopea, spingendo a ricercarne sempre della nuova. Per interesse economico, si abbandonano, per esempio, medicinali il cui brevetto passa nel settore pubblico, in quanto diviene meno redditizio fabbricarli. Ma anche le teorie cambiano facilmente ed è inquietante vedere che ciò che ieri era "buono", non lo è più oggi e ciò che oggi è considerato "buono", domani non lo sarà più. E' una medicina pericolosa, in quanto repressiva delle auto-difese dell'organismo, aggiungendo veleni medicamentosi, il cui difetto maggiore è di non colpire la causa del male: l'acido acetil-salicilico "manda via" l'emicrania, ma non tocca la causa reale di questa affezione. In questo modo, essa maschera il male profondo ed è perciò doppiamente pericolosa, va utilizzata con molta circospezione. Pertanto, l'allopatia è efficace per soffocare molti sintomi ed i suoi difetti possono divenire dei vantaggi se la si utilizza con giudizio: rapidità, efficacia, facilità, sono qualità apprezzabili in certi casi, ad esempio in presenza di una forte infezione in un soggetto la cui forza vitale è molto scarsa, in certi casi di incidente, nel trattamento di massa nei Paesi in via di sviluppo o laddove esiste un rischio di lesioni del sistema nervoso (meningite). L'impiego di veleni, è giustificato dal rischio di danni molto seri, in questi casi non bisogna trascurare a, così come quando è necessario dare sollievo ad ammalati con gravi lesioni definitive, etc. Dunque un settore ben preciso, finalizzato alla salvaguardia, per evitare il peggio, ma con la consapevolezza di agire solo soffocando i sintomi quando vi è una crisi curativa troppo violenta e quindi pericolosa, senza risolvere, però, la causa reale del male. A questo punto, rimane da fare il trattamento vero, sapendo che oltre allo stato di intossicazione iniziale si sono aggiunte le tossine chimiche.