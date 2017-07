Chitosano, un integratore che assorbe i grassi

Origine Il chitosano deriva dalla chitina, una fibra estratta dallo scheletro esterno (esoscheletro) dei crostacei. Principi attivi La sua peculiarità consiste nella capacità di sequestrare i lipidi, legandoli alle sue molecole dotate di una carica positiva. Tale proprietà, conosciuta da circa 30 anni, era stata finora sfruttata in campo industriale nella depurazione delle acque inquinate da grassi e oli. Azione terapeutica In questi ultimi anni i ricercatori hanno pensato di utilizzarlo come integratore alimentare per l'uomo, allo scopo di assorbire i grassi della dieta, riducendo così l'apporto calorico del pasto ingerito. La sperimentazione pratica ha confermato questa ipotesi, così come la capacità di ridurre il colesterolo e i trigliceridi del sangue. Il chitosano viene venduto in compresse e va assunto circa un'ora prima di quei pasti, nei quali si presume vi sarà un'abbondante presenza di grassi. Importante: dopo l'ingestione delle compresse si deve bere molta acqua. Consigli Va sfatato il potere miracolistico enfatizzato da alcune pubblicità, le quali lasciano intendere come il chitosano permetta di mangiare senza ingrassare. Si deve, infatti, tenere conto che questo integratore: