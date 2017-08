Arriva il club delle aziende italiane amiche della bicicletta: incentivi e assicurazione

Ciab, il Club delle Imprese Amiche della Bicicletta, mette in rete tra loro le aziende e i professionisti che ritengono importante promuovere la mobilità sostenibile e ciclistica. È stato presentato per la prima volta durante il Cosmo Bike Show. L'interesse per questo club rivolto alle aziende è stato dimostrato anche dall'invito alla partecipazione al distretto Green e Hi-Tech di Monza e Brianza: Sul palco del polo tecnologico di Vimercate il Presidente Francesco Seneci ha illustrato il club e presentato i vantaggi di partecipare a Ciab.

Ciab, ecco cosa offre il club delle imprese amiche delle biciclette