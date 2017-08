Cibi bio in arrivo dalla Nuova Zelanda

Il Consorzio di esportatori della Nuova Zelanda (OPENZ) ha annunciato che la Nuova Zelanda ha avuto dall'Unione europea l'OK ufficiale per le esportazioni di cibi bio in Europa. Il riconoscimento ufficiale e l'inserimento nell' "elenco dei paesi terzi" sono il frutto di un lavoro da due anni. L'inserimento in questo elenco attesta che c'è un accordo di governo fra la Commissione Europea e la NZFSA. Il programma faciliterà l'accesso dei prodotti bio esportati in Europa, poichè eviterà la necessità per gli esportatori della Nuova Zelanda di dover richiedere le autorizzazioni all'importazione dai diversi Paesi all'interno dell'UE. Nel contempo la Nuova Zelanda fornisce una garanzia ufficiale all'UE che i prodotti organici esportati dalla nuova Zelanda sono stati prodotti secondo le regole equivalenti alle leggi europee. Il direttore dell'Autorità di sicurezza alimentare neozelandese (NZFSA), Tim Knox, ha detto che la nuova Zelanda è tra i paesi nel mondo che ha una più vasta gamma di prodotti biologici da esportare, dai prodotti caseari, alla frutta, al miele.