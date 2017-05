Cibi che fanno male: cosa evitare di mangiare in gravidanza

I cibi da evitare in gravidanza. Alcolici e superalcolici, bevande nervine come il caffé, il tè, la cioccolata. Carne cruda o poco cotta, uovo crudo, verdure lavate poco, perché possono veicolare toxoplasmosi, una malattia che provoca danni irreversibili al bambino. L'uso smodato dei dolci è da evitare, perché può portare al rischio di diabete gestazionale: il bimbo si abitua all'asso tasso glicemico e, alla nascita, rischia uno stato di ipoglicemia in attesa che il latte arrivi. Inoltre il peso fetale può essere esagerato (macrosomia) e questo può rendere il parto difficoltoso.