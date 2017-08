Cibi afrodisiaci alla portata di tutti

Nella Bibbia, si parla dei poteri della radice di mandragola, nel Medio Evo c'era chi giurava che il massimo si raggiungeva con il cervello di piccione. Gli orientali sono certi del grande effetto afrodisiaco del corno del rinoceronte grattugiato su una zuppa calda di pinne di pescecane. In Egitto c'era, ma c'è ancora oggi, l'abitudine di servire del miele durante i banchetti nunziali. L'alimento offerto, infatti, contiene vitamine del complesso B, alcuni sali minerali benefici per la salute sessuale e zuccheri facilmenti assorbiti, necessari per la produzione del liquido seminale e per avere una forte carica sessuale.

Ecco alcuni cibi che da sempre sono considerati afrodisiaci

Il tarfufo

La polenta

Il vino

Altri cibi afrodisiaci sono: