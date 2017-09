Il cibo giusto a portata di mano

Possiamo imparare a dialogare con noi stessi attraverso il calore, e non le calorie, con cui il cibo ci accoglie, se lo avviciniamo nel modo giusto. Se spesso il semplice e necessario atto di mangiare non risolleva le sorti della nostra giornata, forse dovremmo dare un'occhiata anche al panorama generale che ci circonda, o che è dentro di noi, quando ci sediamo a tavola. Siamo affaticati, dormiamo male, le serate con gli amici sono diventate rare o addirittura un miraggio? Manca la concentrazione, non riusciamo a essere creativi, le emozioni sfuggono al nostro controllo? Facciamo poco sesso e l'idea di un rapporto non risveglia il solito interesse? Significa che i nostri livelli di energia fisica, mentale e sessuale non dispongono di una ricarica sufficiente. Se questo è il "panorama", la fine della primavera è proprio il momento più indicato per cambiare la nostra strategia. Cominciamo a seguire alcune regole fondamentali per essere sicuri di alimentare soprattutto la nostra energia vitale:

Introduciamo un po' di movimento fisico ogni giorno;

Evitiamo di mangiare velocemente, qualsiasi cosa capiti, sempre e ovunque;

Non mangiamo con chiunque: mai come in questo caso vale il "meglio soli che male accompagnati". Appena possibile, approfittiamo delle occasioni per mangiare con qualcuno a cui vogliamo bene: cibo e affetto, associati, producono un'energia ineguagliabile;

Mentre stiamo mangiando, lasciamo scorrere i nostri pensieri senza soffermarci davvero su a: trasformeremo così il momento del cibo in un luogo mentale di leggerezza.

Diamo la precedenza ad alimenti crudi, cioè a frutta e verdura di stagione.

Non intossichiamoci con troppe proteine derivate dalla carne, senza per questo privarcene.

Usiamo pochi zuccheri raffinati e ricordiamoci che è sempre necessario bere in abbondanza: acqua, tisane, spremute di frutta. Beviamo succo di ananas, oppure succo di arancia mescolato a mandorle tritate finemente: si tratta di un binomio particolarmente energetico.

Gabriele Bettoschi