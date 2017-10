Cani e gatti, il cibo naturale è meglio anche per loro

Alimentarli bene. Nutrirli nel modo più salutare possibile. Un imperativo che per noi compagni di cani e gatti in salute passa attraverso scelte rigorose nella dieta quotidiana e un’attenta lettura delle etichette dei cibi pronti in commercio. La genuinità e la qualità delle materie prime scelte sono alla base di una corretta alimentazione per i nostri quattro zampe, casalinga o industriale che sia. Così come lo è il privilegiare un cibo che sia il più possibile simile, nella composizione, a quello che il cane e il gatto di casa ritroverebbero in natura. A questo scopo, alcune aziende mangimistiche hanno scelto di proporre alimenti realizzati con conservanti e antiossidanti derivati da prodotti naturali e non di sintesi, come olio di rosmarino, chiodo di garofano, agar agar, carragenina, vitamina C (in etichetta E300 acido ascorbico), vitamina E (in etichetta E 306 Tocoferolo). Va da sé che, nella scelta fra le marche presenti in commercio, i mangimi con conservanti naturali vanno sempre preferiti. Così come sono da evitare, invece, quelli con sostanze cosiddette "appetizzanti", troppo spesso usate nei cibi industriali dedicati ai gatti, notoriamente più difficili, in materia di gusti, degli amici cani.

Le sostanze che possono far male a cani e gatti...

…e quelle che invece fanno bene