I ciclisti di questa città danese avranno semaforo verde grazie ad un sensore

In Danimarca l'uso della bicicletta si incentiva anche dando la possibilità ai ciclisti di far scattare il verde al semaforo al momento del loro passaggio agli incroci. Così da non doversi più fermare allo stop e continuare a pedalare.

L'onda verde per ciclisti