Cina, l’orizzonte della mobilità è l’auto elettrica. Per legge

Con quasi un miliardo e mezzo di abitanti, una superficie di circa 9,6 milioni di chilometri quadrati e un territorio dall’incredibile varietà, in grado di spaziare dal deserto del Gobi alle steppe, dalle foreste subtropicali alle imponenti vette dell’Himalaya, la Cina è, a tutti gli effetti, un altro mondo. Una realtà spesso poco conosciuta, per molti aspetti nebulosa, erroneamente considerata arretrata agli occhi dell’Occidente. Una potenza economica e militare che, oggi, rivendica un ruolo di primo piano nell’elettrificazione della mobilità. Un tempo principale consumatore mondiale di carbone per la produzione d’energia, la Cina ora punta a diventare leader nel mercato delle rinnovabili. Una transizione epocale che promette di avere forti ripercussioni sul mondo dell’auto.

Oltre 140mila punti di ricarica per l’auto elettrica

Per l’industria cinese l’auto elettrica è un must

L’auto elettrica per combattere lo smog delle metropoli

Nel 2025, in Cina una nuova auto su cinque sarà elettrica

Dal 2020 un nuovo, ulteriore, impulso all’auto elettrica