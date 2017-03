Cindy Lauper per i diritti delle donne

La cantante attivista americana Cindy Lauper ha lanciato una campagna a favore dei diritti delle donne per celebrare il mese di marzo, decretato negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia come Women’s History Month (il mese delle donne). Cindy Lauper, una delle prime icone pop femminili della musica degli anni Ottanta, già da anni sostiene la True Colors Fund, associazione di cui è cofondatrice insieme alla manager Lisa Barbaris e l’agente Jonny Podell, nata con l’intento di sensibilizzare alle tematiche LGBT e porre fine all’homelessness fra i giovani della comunità Lgbt: una ricerca del 2012 dell’Università della California ha dimostrato come il 40 percento del totale dei minori senza fissa dimora degli Stati Uniti siano giovani omosessuali, bisessuali e transgender. La cantante ha lanciato una t-shirt con un chiaro messaggio femminista che gioca sulla sua celebre hit anni Ottanta Girls just want to have fun (già inno al femminismo): sulla maglietta appare, infatti, la scritta: “Gilrs just want to have fun… damental rights” ossia: “Le donne vogliono solo i diritti fondamentali”. Postando una foto sulla sua pagina Facebook ufficiale, Cindy Lauper si è detta: “Onorata da questo potente gioco di parola su un mio testo”.