In 5 anni le rinnovabili rivoluzioneranno il modo di produrre energia

La nuova capacità solare è cresciuta del 50 per cento nell’ultimo anno, con la Cina che ha coperto circa la metà dell’espansione a livello globale. Per la prima volta il solare fotovoltaico è cresciuto più velocemente i qualsiasi altra fonte di energia sorpassando anche la potenza installata di carbone. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) su analisi e previsioni di mercato “Renewables 2017”. Le previsioni di crescita delle rinnovabili per quest’anno segnano un più 12 per cento rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto ai piani di sviluppo del solare rivisti al rialzo da parte di Cina e India.

Previsioni di sviluppo delle rinnovabili al 2020

Costi di generazione da rinnovabili ai minimi storici

Cina e India le regine dello sviluppo rinnovabile

Le rinnovabili negli Usa continuano a crescere nonostante Trump

Fotovoltaico in Asia e Africa per fornire servizi di base

Le rinnovabili nei trasporti sono una componente irrisoria