Cinque castelli da non perdere in Italia

La storia d'Italia ci ha lasciato in eredità tantissimi castelli su tutto il territorio nazionale. Ogni regione conserva i suoi tesori, grandi o piccoli, conosciuti o meno conosciuti, ognuno con le sue particolarità. Eccone cinque da visitare da Nord a Sud del Bel Paese, senza dimenticarci di viaggiare con un mezzo ecologico come un'auto ibrida per rispettare la bellezza, non solo storica e architettonica, ma anche ambientale che il nostro Paese ci regala.

Castel del Monte in Puglia

Castello di Issogne in Val d'Aosta

Castello di Sirmione in Lombardia

Castello di Menfi in Basilicata

Castello di Miramare in Friuli Venezia Giulia

Foto di copertina: Castel del Monte Puglia ©Flickr-Heinz-Eberard Boden