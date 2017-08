Cioccolato. Sì grazie, ma con moderazione

Amalgama di cacao, zucchero e talvolta burro di cacao, polvere di latte e nocciole, fuso e mescolato lentamente a 80 gradi e poi solidificato un diverse forme... il cioccolato è una dolce tentazione alla quale è bene cedere, qualche volta. Il cioccolato - in particolare quello amaro di buona qualità prodotto con un?alta percentuale di cacao - stimola il sistema nervoso, l?attività cardiaca e la resistenza alla fatica fisica perché ricco di sostanze come la caffeina e la teobromina, le stesse che agiscono positivamente sulla concentrazione mentale e la prontezza psicofisica. Come antidepressivo può essere di grande aiuto: facilita la produzione di endorfine, tranquillanti naturali dell?organismo ed è in grado di aumentare la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore regolatore del tono dell?umore. Come spiegare lo stretto rapporto che sembra legare il consumo di cioccolato alla soddisfazione sessuale femminile? Probabilmente oltre al leggero effetto stimolante ed eccitante sulle cellule celebrali, si aggiunge l?aspetto psicologico, gratificante, che aiuterebbe a migliorare l?umore della donna, anche nella fase pre-mestruale. Inoltre la ricerca ha dimostrato che il cioccolato non causa nè acne o problemi alla pelle, né carie dei denti. Al contrario, scienziati hanno scoperto che i tannini presenti nel cioccolato riducono la crescita della placca e persino nel trattamento della tosse sembra essere indicato come calmante. Tutto dipende dalle dosi! Persino nell'economia di una dieta ipocalorica, ogni tanto, è permesso un quadratino di cioccolato fondente da circa 10 grammi, ovvero 50 calorie (le stesse calorie contienute una mela)? soddisfa il palato e la mente! Per chi proprio non può neanche assaggiarlo, esiste la carruba: un legume dal sapore dolciastro simile al cioccolato per cui può soddisfare la voglia di dolce, senza esagerare con calorie e grassi. Non dimentichiamo che il cioccolato è un alimento che impegna il fegato, è quindi controindicato per chi soffre di malattie epatiche e per chi ha problemi a digerire grassi; sconsigliato, se non in piccolissime dosi, agli obesi e ai diabetici, mentre è vietato ai bambini sotto i tre anni e, naturalmente, a chi ha intolleranze o allergie ai suoi componenti. Oggi il cioccolato trova impiego persino nella cura della salute e del corpo. Gli esperti assicurano che l?assorbimento del cioccolato attraverso il massaggio garantisce la stessa sensazione di benessere di una scatola di cioccolatini insieme ad un effetto rivitalizzante e antistress. Inoltre il burro di cacao viene utilizzato dalle industrie cosmetiche che ne sfruttano le proprietà emollienti, lubrificanti, sgrassanti e protettive nella produzione di burro per labbra, solari, emulsioni e perfino maschere per il viso. Sonia Tarantola