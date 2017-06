Cioccolato: i valori nutrizionali

I valori nutrizionali riportati qui di seguito fanno riferimento alle composizioni di base. Cliccando sulle rispettive denominazioni potrai trovare le percentuali specifiche. Per saperne di più: lecitina, teobromina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, vitamina D e vitamina E. Cioccolato fondente proteine 3,2 g lipidi 33,5 g carboidrati 60,3 g lecitina pura 0,3 g teobromina 0,6 g calcio 20 mg magnesio 80 mg fosforo 130 mg ferro 2 mg rame 0,7 mg Vitamina A 40 IU Vitamina B1 0,06 mg Vitamina B2 0,06 mg Vitamina C 1,14 mg Vitamina D 50 IU Vitamina E 2,4 mg energia kilojoule (kJ) 2080 kilocalorie (kcal) 495 Cioccolato al latte proteine 7,6 g lipidi 32,3 g carboidrati 57 g lecitina pura 0,3 g teobromina 0,2 g calcio 220 mg magnesio 50 mg fosforo 210 mg ferro 0,8 mg rame 0,4 mg Vitamina A 300 IU Vitamina B1 0,1 mg Vitamina B2 0,3 mg Vitamina C 3 mg Vitamina D 70 IU Vitamina E 1,2 mg energia kilojoule (kJ) 2160 kilocalorie (kcal) 515 Cioccolato bianco proteine 7,5 g lipidi 37 g carboidrati 52 g lecitina pura 0,3 g teobromina -- calcio 250 mg magnesio 30 mg fosforo 200 mg ferro tracce rame tracce Vitamina A 220 IU Vitamina B1 0,1 mg Vitamina B2 0,4 mg Vitamina C 3 mg Vitamina D 15 IU Vitamina E tracce energia kilojoule (kJ) 2260 kilocalorie (kcal) 540 Alessandro Bonvino