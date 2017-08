Cioccolato per tutti i gusti

Le leggi italiane e comunitarie stabiliscono le caratteristiche dei diversi tipi di cioccolato e le rispettive denominazioni. Il "surrogato di cioccolato" è un prodotto di imitazione di qualsiasi alimento contenente cacao, in cui struttura, consistenza, colore e sapore, pur essendo simili a quelli del cioccolato, hanno una composizione che non corrisponde a quella stabilita dalla legge. Per esempio, l'ingrediente burro di cacao, nei surrogati viene in parte sostituito o integrato da grassi idrogenati di vario tipo. Attualmente, una recente Direttiva dell'Unione Europea consente ai paesi membri l'utilizzo di grassi vegetali al posto del burro di cacao in quantità non superiori al 5% del prodotto finito, ma, in tal caso, l'aggiunta di grassi vegetali deve essere ben evidenziata in etichetta. Cioccolato Prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao. Deve contenere almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, almeno il 14% di cacao secco sgrassato e il 18% di burro di cacao. Cioccolato extra Prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza l'aggiunta di burro di cacao, contenente almeno il 45% di sostanza secca totale di cacao ed il 28% di burro di cacao. Cioccolato alle nocciole gianduia E' il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32% e quello di cacao secco sgrassato all'8% e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 g di prodotto contengono non più di 40 e non meno di 20 g di nocciole. Possono inoltre essere aggiunti:



latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte o del latte totalmente o parzialmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5% in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25% al massimo di grasso butirrico

mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60% del peso totale del prodotto



sostanza secca totale di cacao > 25%

cacao secco sgrassato > 2,5%

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati > 14%

grasso butirrico > 3,5%

materie grasse totali > 25%

saccarosio < 55%



burro di cacao > 20%

sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati > 14%

grasso butirrico > 3,5%

saccarosio < 55%