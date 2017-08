“Cioccolato puro”!?

Il provvedimento, che è stato approvato il 20 febbraio ed entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la ratifica di 54 direttive comunitarie per diversi settori, dalle televendite all'antidiscriminazione, dal "borsellino elettronico" all'alimentazione, dall'orario di lavoro allo smaltimento dei rifiuti, dall'etichettatura dei medicinali alle guide alpine. Fino alle disposizioni sul cioccolato. Tutti ricordano lo scalpore sollevato due anni fa (giugno 2000) dalla Direttiva europea 2000/36/CE (relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana) che avrebbe consentito l'uso di grassi anche transgenici al posto del burro di cacao per la produzione delle deliziose barrette marroni. Una Direttiva che perseguiva "meritevoli" scopi: standardizzare (verso il basso) la qualità del cioccolato europeo; aprire il mercato Cee ai grassi vegetali/OGM; fare un favore alle multinazionali; danneggiare irrimediabilmente le decine di paesi poveri e le migliaia di contadini del Sud del mondo, esportatori di quel burro di cacao che da ora in poi non sarà più necessario... per produrre cioccolata. Ebbene, ecco la legge attuativa in Italia: che si premura di "garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato... rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione 'cioccolato' mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione 'cioccolato puro'" (Art. 28). Insomma, d'ora in poi per esser certi di mangiare cioccolato non transgenico dovremo individuare le confezioni con la scritta "cioccolato puro". Se c'è scritto solo "cioccolato" non saremo sicuri della sua provenienza. Così come per gustare olio d'oliva dobbiamo cercare l'olio "extravergine d'oliva" e per mangiare bio si deve essere attenti al bollino giallo, non verde, a forma di spiga, non di margherita... Diciture supplementari, scritte, bollini, certificazioni: l'etichetta dei prodotti semplicemente genuini è sempre meno... semplice.