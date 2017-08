Cioccolato sulla bocca della scienza

Il cioccolato (quello puro, ovvero privo di alcun additivo) oltre al sostanziale apporto di vitamine liposolubili (vitamina A, E, D) fornisce particolari classi di polifenoli (sostanze presenti soprattutto nel tè e vino) detti flavonoidi. Questi composti chimici sono potenti antiossidanti e riducono i rischi di malattie cardiache e rallentano il processo d'invecchiamento. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Psicosociologia di Dundee (Scozia) l'assunzione di quantità giornaliere di cioccolato bianco, cioè privo di polvere di cacao, induce stati di abbattimento morale nei soggetti sottoposti al test, dimostrando in questo modo il ruolo fondamentale che hanno il colore e l'aroma nell'appagamento del consumo di cioccolato. Il cioccolato, essendo una miscela di saccarosio e cacao, è causa di uno stress pancreatico minore rispetto al solo saccarosio. Per questo motivo da qualche hanno non è più controindicato in maniera assoluta nei soggetti diabetici, a condizione che siano diabetici non insulino-dipendenti. Nel 1998 a Melbourne, è stato dimostrato che l'acido stearico - presente nel cioccolato - ha proprietà completamente diverse rispetto a tutti gli altri acidi grassi saturi. Addirittura si è rivelato essere un potente agente di prevenzione contro microtrombi delle coronarie. Da ricordare che già nel 1994 è stato smentito, secondo un lavoro svolto dal Dipartimento di Nutrizione e Salute (NDCH), il tanto temuto ipercolesterolizzante (aumento del livello di colesterolo ematico) causato dagli acidi grassi saturi contenuti nel burro di cacao. Da alcuni esperimenti è emerso che la presenza di serotonina e teobromina - anche se in basse concentrazioni - combinata con l'azione dei carboidrati complessi (come l'amido nel pane) aumentano la concentrazione di serotonina nel cervello, che è avvertita come sensazione di piacere ed energia. La novità più recente è stata presentata dal Neuroscience Institute di San Diego. Gli acidi grassi del cioccolato sono in grado di indurre la produzione di composti cannabinoidi endogeni (simili cioè alla cannabis ma prodotti dal nostro organismo). Queste ricerche confermerebbero quindi che il piacere che deriva dal mangiare cioccolato ha chiare basi biologiche e non solo psicologiche. Il cioccolato ha controindicazioni? Ebbene sì. Oltre agli individui che hanno particolari intolleranze verso gli elementi principali o particolari disfunzioni metaboliche (come ad esempio l'obesità), le donne in fase di allattamento o gravidanza, neonati, bambini in fase di crescita e soggetti sofferenti di calcolosi non dovrebbero mangiare cioccolato. La presenza di acido ossalico, infatti, blocca sia l'assorbimento del calcio introdotto con la dieta sia il normale ciclo metabolico del calcio endogeno, formando sali insolubili che si possono depositare principalmente nei reni. Alessandro Bonvino