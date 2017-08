Circo Luce, la magia delle marionette in uno spettacolo itinerante in bicicletta

Circo Luce è un progetto artistico che nasce dall’idea dell’artista, falegname ed educatore Luciano Strasio, di combinare le sue più grandi passioni in un tutto: le marionette, il viaggio e la bicicletta come mezzo di trasporto da città a città, ma anche come luogo di spettacolo.

Come nasce il Circo Luce

Perchè adoro come si relazionano le persone ed il loro stupore appena mi vedono, unendo così le mie tre grandi passioni: il viaggio, le marionette e la bicicletta.

Circo Luce e il materiale di recupero

Costruisco con materiale di recupero tutto quello che vedete: le marionette, le scenografie e la stessa bicicletta.

Circo Luce nel videoclip di V. Edo

Il tour 2016 di Circo Luce