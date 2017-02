Cistite, rimedi e consigli dell’esperto per il tuo amico a quattro zampe

È passato poco tempo dall'ultimo giretto della giornata e il nostro amico a quattro zampe dovrebbe essere nelle migliori condizioni per godersi una buona ronfata, di quelle che durano sino al mattino. Invece sembra un po' inquieto, gironzola nervoso per la casa e sembra voglia indicarci la porta. Insomma, il suo comportamento sembrerebbe proprio dire che ha bisogno nuovamente di uscire, quasi spinto da una inaspettata, imperativa necessità fisiologica. Una volta all'aperto, subito assume la postura della minzione, ma la quantità di urina emessa è scarsa, molto scarsa. E il fenomeno si ripete altre volte nel giro di poche decine di metri. E sempre, allo stimolo della minzione, non si accompagnano che poche gocce di urina torbida e particolarmente maleodorante. Di solito tutto comincia più o meno così e la diagnosi generica del veterinario è quasi invariabilmente una sola: cistite.

Le origini della cistite nei cani

Alterazioni dell'urina

Terapia lunga e recidive facili

Sintomatologia locale

Un barattolino da tenere con cura