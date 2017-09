Bordeaux, alla scoperta del mondo del vino alla Cité du vin

Tra i più bei musei dedicati al mondo del vino, la Cité du vin, è un luogo da visitare assolutamente se si passa per Bordeaux, adatto non solo a chi è appassionato di enologia ma a chiunque abbia della cultura enogastronomica un'idea moderna e coinvolgente. Il racconto immersivo e stupefacente dell'arte di fare vino: dall'antichità a oggi. In una struttura stupenda.

La storia del vino non è mai stata così moderna

Un atelier per degustare i vini del mondo

Prendre un verre aux marchés du monde

Cité du vin, un museo ecosostenibile

Bordeaux, elegante scrigno di cultura