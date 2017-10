Citroen C-Cactus

Citroen C-Cactus è alimentata da un motore ibrido che permetterà, nel circuito cittadino, di utilizzare solo la propulsione elettrica, con conseguenti emissioni ridotte a zero. I pezzi di cui è costituita sono stati ridotti di molto, mentre i materiali utilizzati sono riciclati o comunque riciclabili. Esempio: i parabrezza e i vetri sono realizzati con vetro riciclabile, i tappetini sono in pelle riciclata, provenienti da scarti inutilizzati delle concerie, molti pezzi sono in sughero ed è utilizzato il feltro di lana per portiere a alloggi. Un po' di numeri: