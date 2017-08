Cosa deve fare una città per potersi dire sostenibile

La città sostenibile non può più essere solo un'idea utopica ma può e deve trasformarsi in realtà, come alcune città stanno già facendo. Quando Michael Bloomberg, sindaco di New York per 13 anni e ora inviato speciale Onu ha dovuto definire la città del futuro, ha posto l’accento su “nuovi modelli di edilizia, trasporti, uso del terreno e produzione e consumo di energia. Fornendo a città e nazioni gli strumenti per costruire un futuro urbano che realizza un modello di città sostenibile, che può diventare così laboratorio del cambiamento”. Secondo Bloomberg, le città del mondo potrebbero ridurre le emissioni di oltre un miliardo di tonnellate all’anno di CO2 entro il 2030. Purché si facciano furbe, anzi, intelligenti. Smart city, appunto.

Città sostenibile, cosa non può mancare