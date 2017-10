Clet Abraham e Twizy insieme per la mobilità sostenibile

Lei, Renault Twizy, è una sorta di moto a quattro ruote con trazione elettrica lanciata tre anni fa, per qualcuno alternativa geniale e più sicura allo scooter, (grazie a airbag e cinture di sicurezza e alla protezione dalla pioggia), per altri “solo” un tentativo (nel traffico è meno agile e non può viaggiare in tangenziale) di proporre una soluzione alternativa alla mobilità cittadina. Lui, Anacleto (Clet) Abraham, è un artista geniale e discusso per i suoi interventi di street art nei centri urbani di molte città (da Milano a Firenze e Roma, da Londra, a Parigi fino a Tokyo, dove la sua fidanzata da mesi è agli arresti, accusata di essere sua “complice”). Cosa fa? Reinterpreta la segnaletica stradale applicando degli sticker sui cartelli, trasformandoli in opere d'arte ironiche e divertenti.