Clima, isole e barriere

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Barriere di isole artificiali, nuovi edifici con basi rialzate, sistemi per difendere metropolitana, condutture idriche, del gas e reti elettriche: sono alcune delle misure con cui New York e lo Stato omonimo si preparano a difendersi dalla crescita del livello degli oceani secondo quanto riferisce la rivista Scientific American. Queste soluzioni e raccomandazioni, spiega la rivista, sono contenute in un rapporto di 93 pagine appena consegnato al governo dello Stato di New York dal gruppo di lavoro New York State Sea Level Rise Task Force, istituito per studiare soluzioni per difendere lo Stato di New York dalla crescita del livello degli oceani dovuta al cambiamento climatico. Il piano riguarderà un'area costiera dove vive il 62 per centro della popolazione dello Stato di New York e dove si prevede che entro il 2020 il livello dell'Oceano salirà da 5 a 12 centimetri. Per rendere meno vulnerabili le aree più esposte alla crescita degli oceani, secondo il rapporto, si dovrebbe considerare l'ipotesi di abbandonare le coste e favorire la nascita di barriere naturali grazie all'espansione dei parchi e delle paludi di acque salate. Gli esperti avvertono tuttavia che la ricollocazione di tutti gli edifici è praticamente impossibile perché troppo costosa. Ma per iniziare raccomandano che almeno si allontanino dalle coste scuole, ospedali, stazioni di polizia e vigili del fuoco, che si riconfigurino le costruzioni di New York City già esistenti e che per la costruzione di nuove infrastrutture si progettino basi più elevate in grado di resistere a eventuali allagamenti. (ANSA).