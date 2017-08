Clini: ”Niente limiti per il fotovoltaico”

Era atteso da giorni il commento del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini sulle linee che il Governo intende seguire nel campo delle rinnovabili, a fronte anche del varo del Quinto Conto Energia. Ed è arrivato puntuale, in concomitanza con l'inaugurazione di Solarexpo 2012. La sala gremita; dai rappresentanti delle associazioni di categoria, agli addetti ai lavori, ai semplici curiosi: "i punti su cui lavorare - ha spiegato Clini - sono sostanzialmente due: gli incentivi alle rinnovabili e l'efficienza energetica". La situazione internazionale A livello internazionale la produzione di energia ha visto per la prima volta nel 2011 l'aumento degli investimenti nella produzione da fonti rinnovabili, che sono stati maggiori di quelli da fonti tradizionali. Ed è la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia a sottolineare come sia necessario raggiungere la parità di mercato tra fonti fossili e fonti rinnovabili: "eliminando immediatamente i sussidi ai combustibili fossili". E lo stesso Clini sottolinea l'importanza di questa affermazione: "L'IEA non è certo un'associazione ambientalista". Le rassicurazioni sul Quinto Conto Energia A livello nazionale i risultati raggiunti (siamo primi al mondo per potenza installata) sono figli di un sistema di incentivazione puntato al raggiungimento degli obiettivi posti dal programma europeo del 20-20-20. Ma, come sottolinea lo stesso Ministro: "Quello che dobbiamo capire è che il tempo delle speculazioni è finito. Il calcolo della redditività dell'investimento va fatto in un'altra ottica: quello di vedere le rinnovabili come fonte strategica per il nostro Paese, che diventi autonoma e competitiva". Non più quindi sul guadagno a breve termine sul kWh prodotto. "L'obiettivo - ha spiegato - è però di andare oltre l'attuale meccanismo e guardare al futuro di maturità delle tecnologie pulite con nuovi strumenti normativi e strategie, come incentivi basati sulla fiscalità energetica-ambientale da includere nei decreti 'Innovazione' e 'Crescita'". Meno incentivi ma nessun limite al fotovoltaico Sono molti i malumori che si alzano dal mondo del fotovoltaico e molte le proposte per migliorare la bozza che è circolata nei giorni scorsi. Gli sforzi sono sottolineati dallo stesso Ministro: "i decreti sono il risultato di un compromesso tra le varie parti. Ciò che conta di più in questo momento è riportare il tema delle rinnovabili nel contesto giusto, ovvero nella valutazione del ruolo che possono e potranno avere le rinnovabili sulla crescita del Paese". Parte anche un applauso, quando Clini sottolinea che: "se è vero che nel 2030 dobbiamo ridurre le emissioni del 40%, non possiamo porre limiti al fotovoltaico. Il ruolo del fotovoltaico nella produzione di energia elettrica è strategico per raggiungere gli obiettivi posti in sede europea, anche se è vero che è stato aiutato molto dagli incentivi". Scossa al mondo dell'industria Il Ministro non risparmia nemmeno Confindustria: "è evidente che se si resta fermi nella convinzione che il modello industriale degli anni '70 sia l'unico valido per l'Italia, tutto il resto risulta essere solo un costo, non un investimento per il Paese". Il lavoro da fare rimane ancora molto, anche per correggere gli errori passati; le intenzioni sembrano essere quelle giuste.