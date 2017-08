Clownterapia: portare il sorriso ai bambini in ospedale

L'Associazione Veronica Sacchi Onlus nasce nel 2001 con la mission di formare giovani volontari alla clownterapia, destinati poi ad esercitare la "terapia del sorriso". La loro attività si svolge prevalentemente nei reparti pediatrici degli ospedali (ad esempio, il Buzzi di Milano e il Bassini di Cinisello Balsamo), in comunità riabilitative ("Andare Oltre" di Novara...) e anche in case di cura per anziani (Don Orione). Ma anche per strada, nei quartieri disagiati: quest'estate a Trapani hanno prestato la loro attività con un camioncino colorato e strombazzante, con i bambini che saltavano fuori tutti festanti e sorridenti... I clown AVS sono formati e preparati da Clown One, rappresentante in Italia della famosa scuola di Patch Adams. Il vicepresidente di AVS, Ettore Sacchi, è appena tornato dalla Russia da un tour clownesco con Patch Adams, che ha toccato San Pietroburgo e Mosca. I volontari di AVS in qusti due anni infatti hanno compiuto missioni all'estero (aprile 2003: Albania, al villaggio della pace di Tarabosch-Skoder, Scutari; novembre 2003: Russia). Bambini che, pur non capendo la nostra lingua, dopo un po' s'illuminano di gioia!Oggi, dopo aver stampato tanti sorrisi sul volto dei bambini, hanno deciso di stampare anche un calendario: serve a sostenere l'Associazione. Il Clowndario 2004 accompagnerà tutto il nuovo anno con immagini che trasmettono positività e allegria. Dagli scatti di Sergio Caminata si evince come i clown AVS sappiano mettere il naso rosso dove c'è più bisogno di un sorriso. Claudia Capurro, presidente dell'Associazione, afferma: "Realizzare il calendario è stato per i nostri clown un momento coinvolgente e divertente; nello stesso tempo, vuole essere uno spunto per affrontare la vita con il sorriso e guardare con altri occhi la realtà che ci circonda". Claudia Valerani