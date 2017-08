Club of Rome: 30 anni di studi sul futuro

Cultura e natura, società e tecnica, economia e ambiente non più contrapposti, ma intrecciati, con la componente etica e culturale che vale quanto quella tecnica. Già negli anni '60/70 si pose per il futuro una serie di problemi come l'energia, i trasporti, nuovi modelli di benessere, la crescita demografica, l'inquinamento, la polarizzazione dello sviluppo industriale e soprattutto la necessità di inquadrare la programmazione economica, di breve termine, in quella politica e tecnologica di lungo termine, cioè almeno 20 anni. Si trattava di una grande lungimiranza vista a distanza di quaranta anni. Fu così che in Italia nei primi anni '70 fu fondato a Roma presso l'Accademia dei Lincei il Club of Rome, grazie all'azione di uomini come Aurelio Peccei, che ne divenne il presidente. Peccei era poco conosciuto in Italia se non dopo la sua morte nel 1984, ma molto stimato all'estero, insieme ad Alexander King, responsabile della politica scientifica dell' OCSE, e ad alcuni scienziati, ricercatori e intellettuali. Era ricordato dai suoi collaboratori "come un uomo che sui limiti dello sviluppo amava definirsi un irrimediabile generalista, che preferiva dedicare le sue forze a migliorare di un millimetro il livello di vita generale, piuttosto che a risolvere uno specifico problema in un sol campo o in un solo luogo ". Fu proprio lui che si rese conto alla fine degli anni '60 che il mondo si stava muovendo verso problemi non più settoriali ma globali, e che dunque fosse importante giungere ad un sistema economico accettabile socialmente. Le lungimiranti previsioni di Peccei e le metodologie usate dai modelli matematici globali, si sono poi dimostrate veritiere. Così la voce del Club of Rome e i suoi "studi sul futuro" ebbero una grande risonanza nel mondo internazionale a livello economico, politico e ambientale. Dopo la morte del suo animatore e presidente, il Club of Rome si è trasferito da Roma a Parigi nel 1985 e continua ad operare in una prospettiva olistica e interdisciplinare. Rimane coerente con i principi etici della "Dichiarazione del Club of Rome" adottata dalla Commissione Europea il 25 aprile 1996. Il suo presidente è il principe El Hassan bin Talal. E' presente in tutti e cinque i continenti e alcuni dei suoi membri internazionali hanno fondato a loro volta prestigiosi istituti di ricerca. Maurizio Torretti