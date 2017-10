Sorpresa, ecco come la CO2 da inquinante si trasforma in combustibile

Un team di scienziati dell'Oak Ridge National Laboratory in Tennessee (Usa), stava lavorando a un metodo per trasformare il biossido di carbonio (CO2) in metanolo. Ma una volta innescata la reazione chimica, i ricercatori si sono resi conto che stava avvenendo un altro processo: l’anidride carbonica si stava trasformando in etanolo, quello stesso alcool che è alla base di tutte le bevande alcoliche ma che può essere utilizzato anche come combustibile. Potrebbe essere la scoperta che risolve i problemi legati al cambiamento climatico e alla produzione di energia, una gallina dalle uova d’oro.

Da problema a risorsa, come l’inquinamento dell’aria diventa una fonte di energia

Sempre più CO2 in atmosfera

Una valida alternativa ai carburanti tradizionali

Una nuova tecnologia per immagazzinare energia