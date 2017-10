CO2 Green Drive. La sfilata delle elettriche

Una sfilata di veicoli elettrici ha tracciato la scritta "CO2" per le vie di Milano. Grazie alla tecnologia GPS, le auto, gli scooter e le bici, hanno percorso un tracciato che grazie alle indicazioni da satellite, ha permesso di disegnare la monumentale scritta sulla mappa della città. Un esempio di street art nuovo che parla di cambiamento climatico ma lo fa in modo curioso e stimolante, ideato dall'artista danese Jacob Fuglsang Mikkelsen in collaborazione con l'Istituto di Cultura danese. "È una forma diversa di parlare del cambiamento climatico, in modo che non risulti noioso - spiega Jacob - le persone quando sentono parlare del cambiamento climatico si chiedono cosa possono fare, e i trasporti sono una via, perché ognuno di noi, ogni giorno, usa qualche mezzo per muoversi". Dopo aver toccato città come Copenhagen, Roskilde, Riga e Vilnius, la "CO2 Green Drive" è approdata anche in Italia, grazie alla collaborazione con l'Associazione culturale Ragnarock ed è pronta a salpare oltreoceano per arrivare negli Stati Uniti, in Sud America e in Asia. Molti i veicoli alimentati da motori elettrici che hanno partecipato alla parata: scooter e bici, auto ad idrogeno ed elettriche, rappresentate in prima fila dalla Tesla Roadster, sportiva d'eccellenza, capace di toccare la velocità di 200 km/h e dalla mitica DeLorean di Ritorno al Futuro, che dopo il viaggio organizzato da Wired.it verso Roma, è tornata a Milano per iniziare la rivoluzione elettrica. Tra il traffico di un sabato novembrino, in città giravano i silenziosi mezzi di domani.