Coachella pronto al lancio di Twitter Music

Questo week-end ospiterà la prima parte di uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: il Festival di Coachella. Arrivato alla sua quattordicesima edizione, il festival californiano è diventato il punto di riferimento della musica internazionale, non fosse altro per il fatto che apre la stagione dei grandi eventi musicali all'aperto di tutto il mondo. Quest'anno si svolgerà nei due fine settimana del 12-14 e del 19-21 aprile. Gli ospiti attesi sono tantissimi: tra gli altri troviamo Alt-J, Bat for Lashes, Band of Horses, Blur, Cloud Nothings, Four Tet, James Blake, Jamie Jones, Major Lazer, Nick Cave & The Bad Seeds, Sigur Ros, Tame Impala, The Stone Roses... Oltre a ospitare praticamente tutti gli artisti "dell'anno", col tempo Coachella è diventato un vero e proprio concentrato di fonti di ispirazione e anche quest'anno vi si potranno trovare in anteprima nuove tendenze, musicali e non. E infatti, in occasione del festival, verrà lanciata Twitter Music, la nuova applicazione musicale di Twitter. Poche ore fa è stata diramata, tramite un comunicato della stessa azienda di Jack Dorsey, la notizia dell'acquisizione definitiva di We Are Hunted da parte di Twitter. Fondata nel 2009, la start-up californiana permette di tracciare l'andamento dei brani più popolari su web e sui social media ed è quindi in grado di creare playlist dinamiche che riflettono ciò di cui gli utenti stanno parlando in rete o ciò che stanno ascoltando in streaming on-line. We Are Hunted è sempre stata orientata verso la musica emergente e anche l'app musicale di Twitter dovrebbe andare in questa direzione. In particolare, Twitter Music dovrebbe proporre agli utenti musica scelta in base a following, followers e trending topic, appoggiandosi per l'ascolto a canali terzi come Vevo e Soundcloud, con cui il social network sta stringendo accordi. Pare che la musica stia, dunque, per riconquistare la rete: dopo il boom di Spotify e il suo lancio in Italia, dopo l'annuncio di Google e Apple pronte a sviluppare servizi simili, arriva oggi la conferma di Twitter. E' solo questione di ore.