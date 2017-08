Codice fiscale contro i ladri di biciclette

Alzi la mano chi non ha mai subito un furto. E alzi la mano chi invece ha fatto regolare denuncia. Le probabilità infatti di ritrovare la nostra compagna a due ruote, spesso, sono minime. D'altro canto sono centinaia le biciclette che finiscono dimenticate nei depositi comunali, perché il leggittimo proprietario risulta irrintracciabile. 320.000 furti solo nel 2012, con un danno stimato in 150 milioni di euro. Un problema non di poco conto quello del furto, tanto da essere la prima preoccupazione dei ciclisti, dopo quella di venire investiti. Numeri raccolti da Fiab - Federazione Italiani Amici della Bicicletta - stimando che ci sia un furto ogni 130/180 abitanti. Numeri imprecisi perché solo il 40% fa regolare denuncia, mentre alcune prefetture non hanno nemmeno dati a riguardo. Numeri comunque alti, che stanno a dimostrare da un lato l'aumento dei ladri di biciclette, dall'altro - a voler guardare il bicchiere mezzo pieno - mostra l'utilizzo della bicicletta sta aumentando di anno in anno. Soprattutto nei grandi centri urbani, grazie anche a politiche mirate alla mobilità su due ruote. Più bici in giro, però significa anche più furti. Targa personalizzata. Non esiste ad oggi un pubblico registro (come quello per le auto). Fiab propone così un sistema già utilizzato in alcune città italiane e in altre parti d'Europa. La punzonatura del codice fiscale del proprietario sulla bicicletta, con un sistema unico per tutta Italia. Una procedura semplice che offre il vantaggio di una facile identificazione del proprietario da parte delle forze dell'ordine e degli operatori pubblici; in questo modo si incentiverebbe a denunciare il furto e diminuire i casi di furto e di ricettazione. Come funziona. A Padova l'amministrazione comunale offre gratuitamente il servizio che ha già portato al ritrovamento di numerosi ladri di biciclette. Stessa cosa accade a Venezia e a Prato, dove centinaia di ciclisti si sono messi in fila per "targare" la propria bici. "Aver scelto già da mesi di occuparci del fenomeno del furto delle biciclette in Italia - ha dichiarato Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB-onlus - ed esserci attivati per lo sviluppo di un articolato piano di contrasto al furto mettendo a confronto i molti attori coinvolti nel nostro Paese, rappresenta un primo concreto passo per seguire e sostenere lo sviluppo del movimento ciclistico di cui la nostra federazione, con i suoi 25 anni di attività e gli oltre 20.000 soci, è l'interlocutore di riferimento".