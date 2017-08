‘Codice Urbani’, a rischio paesaggio e monumenti?

Il nome proviene dal ministro della cultura Giuliano Urbani (che con la cultura non ha mai avuto niente a che fare, avendo prima lavorato nel campo dell'economia, poi in quello della legislazione del partito "Forza Italia"). L'obiettivo dichiarato dal Ministro è di mettere insieme la normativa sul patrimonio storico e artistico e quella sul paesaggio. L'allarme è scaturito subito: le associazioni ambientaliste mettono in allerta che con il nuovo "Codice si potranno vendere spiagge, montagne, laghi e fiumi. Tutto (tranne che in casi eccezionali) diventerà alienabile allo scopo di "fare cassa": beni artistici, ambientali e paesaggistici. Secondo loro, il Codice Urbani ribalterebbe le leggi esistenti, per adempiere a mere esigenze "di cassa". Così il Wwf Italia denuncia il pericolo per spiagge, montagne, laghi e fiumi, che non avrebbero più, di fatto, la protezione garantita dalla legge Galasso. Nubi scure si addensano anche sul ruolo dei soprintendenti ai beni culturali, da sempre strenui difensori del patrimonio storico, artistico e ambientale (anche contro progetti urbanistici ed edilizi delle pubbliche amministrazioni). Secondo gli ambientalisti, le Soprintendenze non avranno più alcuna funzione di controllo, dovendosi limitare ad un parere preventivo, non vincolante, agli enti locali che potranno, in seguito, autorizzare opere sul territorio un tempo salvaguardato. In soli 120 giorni la Soprintendenza dovrà dimostrare che un bene è di "eccezionale interesse pubblico e nazionale", altrimenti incorrerà nel silenzio-assenso che permetterà la dismissione o la cessione del bene ai privati. Il regime di alienazione del patrimonio artistico, previsto nel nuovo Testo unico, prevede alcune regole perchè i beni appartenenti allo Stato e a altri enti pubblici possano essere venduti: Il "Codice Urbani" individua alcuni beni che rimangono invendibili, per esempio il Colosseo e in genere i monumenti nazionali, mentre gli altri, suddivisi tra demaniali e non, possono essere ceduti dietro autorizzazione del ministero, purchè chi li acquista non ne modifichi la destinazione d'uso. Giuliano Urbani ha affermato: "Dopo oltre 60 anni dalla legge Bottai del 1939 è stata, per la prima volta, tentata una risistemazione aggiornata del corpus normativo sui beni culturali". Le opposizioni parlamentari e le associazioni ambientaliste, parlano invece all'unisono di "rottamazione dei beni culturali del nostro Paese". Stefano Apuzzo