Colazioni eque e solidali

L'appuntamento, che è ormai una tradizione consolidata anche in Belgio, Francia e Portogallo, è proposto in Italia dal consorzio Ctm altromercato e dalle Botteghe del Mondo che ne fanno parte. In 180 piazze, ristoranti, luoghi pubblici, verranno preparate delle vere e proprie colazioni, per offrire a migliaia di persone l'opportunità di un consumo diverso, volto a cambiare le regole del mercato internazionale. Il caffè bio dagli altopiani messicani, il cacao dalla Bolivia, il tè dello Sri Lanka, la marmellata di mango o di papaya dal Kenya e altre specialità eque e solidali saranno i protagonisti dell'evento, insieme alle storie di cooperazione e di giustizia che ciascuno di questi prodotti porta con sé. Particolare risalto quest'anno sarà dato alla questione del caffè, un prodotto attualmente in grave crisi nel mercato internazionale. I prezzi pagati ai produttori sono ridotti al minimo, e attualmente 25 milioni di piccoli produttori di caffè in tutto il mondo vendono il loro caffè ad un prezzo che non copre nemmeno i costi di produzione, mentre le grandi aziende aumentano comunque il loro giro di affari e di profitti. La colazione equa e solidale è un'occasione concreta per contrastare questa situazione: oltre alla possibilità di consumare un caffè pagato il prezzo giusto al produttore, sarà possibile anche firmare una petizione promossa da numerose associazioni del commercio equo internazionale, per chiedere alla Commissione Europea un rapido ed efficace intervento a sostegno dei produttori di caffè. Tutti i luoghi e gli orari delle Colazioni Made in Dignity si possono trovare su www.altromercato.it Giovanna Salvini