Color grigio e color pastello

Tutti abbiamo presente il grigio che domina nelle periferie più tristi delle nostre città, e altrettanto le casette nei borghi solari sulla riviera ligure dipinte con una vasta gamma di colori pastello. Le facciate grigie e sbiadite delle periferie non esprimono soltanto desolazione, ma anche una mancanza di amore verso il luogo da parte di chi vi abita. Al contrario le belle cittadine sul mare regalano benessere all'anima di chi vi trascorre del tempo e indicano che l'ambiente viene amato e curato. Quindi prima di intraprendere la fatica di una nuova tinteggiatura o ripristinarne una degradata, vale la pena soffermarsi attentamente sulla scelta dei colori. Per l'esterno risulterà sempre come più idoneo un pigmento che è in relazione con l'ambiente architettonico circostante. Valgono però alcune regole basilari: dove il cielo è spesso grigio, i colori rosa e giallino risultano particolarmente brillanti. Le facciate in legno creano un atmosfera di armonia nei paesaggi innevati, e i mattoni rossi vicino al verde dei prati e degli alberi diventano brillanti e maestosi. Ancora più complessa risulta la scelta dei colori per gli interni. Qui c'è da tener conto della luce naturale che entra dalle finestre il giorno e della luce artificiale diffusa dalle lampade nelle ore serali perché il "sapore" dei toni di pareti, soffitti e pavimenti cambia. Anche altezza, grandezza e forma della stanza possono essere modificate visivamente secondo la scelta del colore. E l'umore viene stimolato diversamente per esempio da un ambiente tinto di giallo o un ambiente tinto di azzurro. E infine conviene valutare bene che tipo di atmosfera desideriamo creare nella stanza in questione: rilassante, energetica, laboriosa, allegra,...? Un valido aiuto possono dare in genere libri sul feng shui o sulla bioarchitettura.