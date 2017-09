Il colore e gli organismi viventi

Esiste un rapporto istintuale e ancestrale tra l'uomo e il colore: il paziente febbricitante ad esempio, odia la luce e i colori caldi in quanto il suo organismo ha già accumulato un eccesso di calore, che la malattia stessa provvederà a consumare. Non è un caso che, durante la convalescenza, il paziente torni a ricercare il "sole", ovvero le radiazioni calde, per compensare l'energia perduta durante la malattia. Analogamente, è naturale che chi è affetto da disturbi collegati ad un deperimento organico cerchi invece le radiazioni calde che stimolano la crescita.

La reazione degli organismi viventi al colore

Immagine di copertina: una folla di gente che si diverte con i colori durante un evento. www.happyholiimage.com