Colore al naturale: riflessi all’hennè

Con l'hennè si possono colorare i capelli o semplicemente dar loro un riflesso. L'effetto colorante dipenderà dal colore naturale del capello e della durata di applicazione: da una a tre ore, a seconda dell'intensità desiderata. La quantità di polvere di hennè da utilizzare si calcola a seconda della lunghezza dei capelli: una tazza colma è sufficiente per capelli di media lunghezza. Dopo aver messo la polvere in una tazza di porcellana o vetro aggiungere acqua calda e rimestare sino a creare una crema fluida facilmente spalmabile sui capelli. Farsi prima uno shampoo e poi, con un pennello, applicare uniformemente l'hennè ben caldo su tutta la lunghezza del capello. Poiché il successo della colorazione dipende dal calore uniforme, dopo aver pettinato con cura i capelli è necessario tenere in caldo l'impacco con una cuffia di plastica o un foglio di alluminio. Poi, trascorso il tempo prefissato, risciacquare con acqua tiepida. La prima volta è meglio provare a tenere l'impacco per soltanto un'ora, in modo da verificare l'effetto sui propri capelli; eventualmente il trattamento può essere ripetuto successivamente per un tempo maggiore. L'hennè non ha nessuna controindicazione in quanto non crea allergie né problemi cutanei; anzi, quando viene utilizzato come cura per capelli sfibrati, il trattamento può essere ripetuto anche tre volte la settimana. La sua azione ha però un effetto leggermente prosciugante, è quindi opportuno, se i capelli tendono a essere secchi, aggiungere all'impasto un po' di olio vegetale, anche di oliva, leggermente riscaldato. Sonia Tarantola