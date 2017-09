Colore: nell’anima dipinta di blu

L'arte è un importante mezzo di comunicazione e di espressione che vive di emozioni e quindi di colore. Di questo è pienamente consapevole il pittore russo Vasilij Kandinskij che ha elaborato la teoria emozionale dei colori applicato al linguaggio artistico. Alla base del suo pensiero c'è l'incontro con i testi teosofici, in particolare con l'antroposofia di Steiner, che si rivela uno stimolo fondamentale per la concezione del colore: scardinare i limiti della rappresentazione tradizionale, dirigere la scelta e la giustapposizione dei colori corrispondenti a un certo fenomeno psichico, ad una data vibrazione spirituale o una precisa manifestazione dell'energia vitale. L'azzurro è il colore preferito di Kandiskij, quello stesso colore che era anche il più amato dai pittori simbolisti alla fine del secolo precedente. Scrive Kandinskij: "Più l'azzurro è profondo e più richiama l'idea di infinito, suscitando la nostalgia della purezza e del soprannaturale". E ancora: "Andando molto in profondità, il blu sviluppa l'elemento della quiete". È significativo che Picasso abbia risposto con il blu a un periodo segnato da un sentimento di cordoglio e di dolore per il suicidio del caro amico Carlos Casagemas. Mantenendo questo colore per ben quattro anni, a partire dal 1901, Picasso esprime il colore della sua anima passando dal tema della morte a quello della solitudine: "Lo dico con orgoglio, non ho mai considerato la pittura come un'arte di puro intrattenimento e distrazione. Io volevo, tramite il disegno e il colore che erano le mie armi, penetrare sempre più a fondo nella coscienza degli uomini e del mondo, affinché questa conoscenza ci rendesse ogni giorno più liberi".

Sonia Tarantola