Camminare nella natura

L'entroterra ligure, Riviera di Ponente, osserva il mare dai suoi punti sopraelevati tra monti, valli e spettacolari falesie; lo avvolge la notevole bellezza degli uliveti, dei vitigni con i caratteristici passaggi tra antiche case, sentieri e mulattiere. Due sono le zone di maggior interesse per camminare nella natura: l'altopiano di Finale e l'area compresa tra il Monte Caprazoppa e Borgio Verezzi, mentre al centro la valle aperta verso il mare ospita l'abitato di Finalborgo e le moderne costruzioni di Finale Ligure. L'altopiano di Finale, dove spesso il forte vento s'insinua diretto tra montagna e mare, è caratterizzato da strutture di ottimo calcare che riconducono alla tipica conformazione delle pareti dolomitiche. L'area che interessa l'itinerario descritto è quella tra il Monte Caprazoppa e Borgio Verezzi che si distingue per gli ampi scorci sul mare, le case saracene, le grotte, le antiche vie e i profumi di mediterraneo. Al calar del sole ci si può rilassare lasciando impronte sulla spiaggia o scoprendo vicoli e piccoli negozi raccolti tra le mura di Finalborgo: uno dei Borghi più belli d'Italia. Dalle case di Crosa (frazione di Verezzi), si può imboccare la stradina a ciottolato che risale il pendio fino alla Chiesa di San Martino e al vicino santuario di Maria Regina Mundi. La frazione di Crosa prende il nome dal latino "corrosa" , per indicare una zona ricca di cavità; il tracciato proposto si sviluppa su un terreno interessato dal fenomeno del carsismo, il più importante agente modellatore del paesaggio che caratterizza l'intera zona. La roccia predominante è un calcare bianco-rosato che viene chiamato "pietra di Verezzi"; è interessante osservare i vari tipi di roccia lavorata dal vento e dall'acqua che prendono nomi diversi quali campi solcati, vaschette di corrosione e fori di dissoluzione. Altre rocce degne di nota sono le dolomie grigio scuro, le marne di colore grigio-verde costituite da fanghi calcarei e argillosi ricchi di fossili di plancton a scheletro siliceo, oltre alle tipiche terre rosse, colore dato dalla ricchezza di minerali argillosi, residui insolubili della dissoluzione dei calcari. Curioso è l'utilizzo della vite che ogni famiglia lascia arrampicare sui muri a secco per creare un pergolato estivo che prende il nome di "toppia". Alla base dei muri dei terrazzi sporgono le pietre forate "pria sgarbia" che servono da base d'appoggio per i pali di sostegno della "toppia". Dal sagrato della chiesa il sentiero si allontana in direzione est (segnavia blu) per proseguire su traccia poco evidente tra arbusti e sporgenze di calcare bianco. Su questi terreni aridi, acclivi e fortemente soleggiati, la gariga trova le migliori condizioni per svilupparsi con arbusti radi e aromatici, spinosi o a foglie tomentose per sopportare meglio i periodi di grande siccità. Si giunge così sulla falesia prospiciente il mare, punto panoramico che consente di spaziare dall'isola di Gallinara a Genova, fino ad intravedere, nelle giornate di cielo terso, l'estremità di Capo Corso. Scendendo per il sentiero a tratti ripido, aiutati da pochi metri di corda fissa, che non pone alcuna difficoltà al camminatore attento, si arriva in prossimità di una cava risalente all'epoca preistorica con l'ampio ingresso parzialmente ostruito da enormi blocchi, residuati del crollo della volta. Da questo punto una strada sterrata volge ad ovest e raggiunge la frazione di Poggio, attraversando terreni aspri e scoscesi che meravigliano per essere stati resi coltivabili fin dall'antichità, con muretti a secco ed il riempimento a terrazzo. Euforbia, ginestra e lavanda profumano il percorso. Si prosegue in discesa fino al "bivio del carrubo del buongiorno" antico luogo di incontro e di scambio di merci tra Borgesi e Verezzini all'ombra dell'antica pianta di carrubo che ora non c'è più. Da qui il tracciato risale fino alla frazione di Piazza, con lo splendido punto panoramico di Piazza Sant'Agostino, sede del teatro estivo. Giunti a Roccaro, borgo medioevale con strettoie e negozietti tipici, un sentiero si allontana tra frutteti e vigneti fino ad incrociare la "Via della Torre" che riporta a Crosa, punto di partenza. Paolo Guarisco - Elena Boriani