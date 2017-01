Coltivare in periferia con Agro-main-ville

La veste architettonica si preannuncia piuttosto bizzarra, poiché sembra evocare l’aspetto di un’antica ziqqurrat, ovvero una di quelle torri mesopotamiche costituite da tante terrazze sovrapposte verticalmente, a rappresentare la struttura simbolica del cosmo. Qui l’obiettivo perseguito è di tutt’altro genere, forse più prosaico ma altrettanto meritorio, e preannuncia di schiudere nuove frontiere alla causa dell’ecosostenibilità, attraverso un innovativo progetto di agricoltura metropolitana. Agro-main-ville, così denominata dai suoi ideatori dell’ABF-lab, lo studio di architetti ed ingegneri francesi che l’ha progettata, si staglierà come una vera e propria torre di agricoltura urbana nella periferia parigina di Romainville, oltre l’arteria del Périférique (il cosiddetto “Périf”) della capitale in direzione Bobigny e consentirà agli abitanti del luogo di usufruire, in assoluta autosufficienza energetica e secondo i più avanzati parametri di salvaguardia ambientale, dei prodotti delle proprie coltivazioni ortofrutticole piantate sulle terrazze dell’edificio. Un mega-orto verticale decisamente sui generis, dotato di 2000 mq di superficie, disposti su otto piani, ovvero sette terrazze coltivabili sormontate da una serra adibita alla sperimentazione sulle piante più delicate, con una previsione di spesa attestata sui 3,4 milioni di euro. Chiave di volta di Agro-main-ville è la scelta dell’esposizione solare come unica fonte di energia luminosa, senza ricorrere ad altri supporti artificiali, valutando in relazione a tale parametro la collocazione specifica di ciascuna coltura con l’obiettivo di assicurare la più vasta gamma di biodiversità possibile. Oltre a rappresentare l’attuazione più radicale del concetto di “chilometro zero”, una torre così concepita consentirà ovviamente una riduzione drastica delle emissioni di CO2 e del consumo di energie fossili, grazie anche ai pannelli fotovoltaici che sfrutteranno la luce solare.