Coltivare bio, questo è amore

Usa solo fertilizzanti organici e trattamenti ecocompatibili contro i parassiti. Evita la meccanizzazione pesante, le colture intensive, ogni trattamento traumatico per il terreno. Tutte le sementi sono garantite e sottoposte a controlli anti-ogm. In agricoltura biologica il grano si trasforma in pasta lavorandolo con acqua di sorgente, e la pasta si fa essiccare a temperatura dolce per garantirne il contenuto nutritivo. Lo stesso dicasi per tutti gli altri alimenti, gli impasti, le ricette, le preparazioni tipiche che rievocano gli odori della nostra tradizione. Amore per il passato, ma anche per il futuro: nuove tecniche di coltivazione si sviluppano col biologico, per ridurre l'impatto ecologico dell'agricoltura e salavaguardare l'ambiente per le generazioni future, i nostri figli. Amore per l'ambiente, ma anche per le persone: i coltivatori non sono più esposti a spray velenosi. Le coltivazioni biologiche e tradizionali stanno letteralmente salvando le popolazioni del Sud del mondo. Sì, perché laggiù, dove non si coltiva bio, i pesticidi dannosi vietati in Occidente venivano e vengono tranquillamente utilizzati, senza riguardo per la salute dei contadini. La terra, così accudita, risponde sorridente, fertile e bruna. Restituendo prodotti privi di residui chimici, aritificiali e pestilenziali per l'organismo ed inquinanti per l'ambiente, dal sapore autentico e genuino, non sintetico, proprio come i cibi di un tempo. Anche la tavola imbandita con questi cibi può trasmettere sensazioni d'amore. Guardare il cibo sulla tavola come lo guardano i pittori. Notare il minimo dettaglio, il colore, le imperfezioni, l'ombra della forma sul piano. Niente di "innaturale" può essere concepito in questo magico istante. Agricoltura biologica significa anche questo. Aspettare il tempo del raccolto, e vedere il frutto che matura piano piano, insidiato dalle api e dai calabroni. E quando è maturo assaggiarne il sapore dolce, che sa di poca o tanta pioggia, di terra scura scavata dai lombrichi e calda custode di una vita sotterranea così nascosta e brulicante. Sapere che anche le piante, tra loro, sanno amarsi, e avvicinando una varietà all'altra, con vantaggiosa associazione, cresceranno più rigogliose. Ascoltare il ritmo della vita, delle stagioni e degli anni, alcuni avari e amari, altri dolci e abbondanti di raccolti. Accettare i frutti della terra, non sfruttarla: questo è amore. Stefano Carnazzi e Paola Magni