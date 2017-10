Coltivare interesse, non curiosità

Erich Fromm, nel suo "La rivoluzione della speranza", sottolinea in modo davvero fecondo l'autenticità dell'interesse rispetto alla povertà esistenziale della curiosità. La grande Edith Stein, riferendosi soprattutto alla natura del filosofo, usava questa stupenda espressione: "guardare il mondo con occhi spalancati". Ebbene, questo non dovrebbe essere solo l'atteggiamento del filosofo, ma di ogni uomo che non voglia limitare la sua esistenza al passare accanto alle cose, senza interrogarsi sui significati di fondo del vivere, bensì intenda fendere l'essere, penetrare, appunto con gli "occhi spalancati", il senso del mondo e cogliere il significato complessivo che lo contrassegna. Insomma, è veramente interessato alla vita colui che si esercita con costanza nel "gioco delle palpebre", nel loro aprirsi al mondo con meraviglia per poi riabbassarsi al fine di meditare in modo davvero autentico sul veduto, voltando, così, le spalle alle modalità passive, superficiali della curiosità, la quale non è mai soddisfatta, proprio perché scivola accanto alle cose, si limita ad una conoscenza puramente quantitativa e non qualitativa; e, soprattutto, non si interroga mai su chi sia l'altro, in cosa consista la natura del suo Volto, cioè la parte più vera, ma anche più fragile, più esposta dell'uomo. L'interesse - dal latino "interesse" - si configura come un "essere fra", cioè un aprirsi al mondo, agli altri con pienezza emotiva e di sentimenti, con intelligenza qualitativa e non con morbosa, inautentica curiosità. A questo proposito Erich Fromm ha parole definitive: " Se sono interessato, io devo trascendere il mio ego, essere aperto al mondo, ed entrarvi. L'interesse si basa sull'attività, è l'atteggiamento relativamente costante che permette in ogni istante di comprendere sia intellettualmente sia emotivamente e sensualmente il mondo esterno. La persona interessata si interessa agli altri perché l'interesse è una qualità contagiosa che fa sorgere interesse in coloro che non possono provarlo senza aiuto. Il significato di interesse diventa ancora più chiaro se pensiamo al suo opposto: la curiosità. La persona curiosa è fondamentalmente passiva. Vuole conoscere e provare sensazioni e non può mai essere sazia, poiché la quantità di informazioni sostituisce la profonda qualità della conoscenza. La curiosità è soddisfatta dal pettegolezzo[...]. La curiosità, per sua natura, è insaziabile perché, a parte la sua maliziosità, non risponde mai al quesito, chi è l'altro?". Fabio Gabrielli